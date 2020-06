Temperatura da água do mar na Madeira ronda os 23 graus

A chegada do Verão fez aumentar a temperatura da água do mar na Região, que já este domingo – primeiro dia integral da estação – chegou a marcar 23 graus centígrados de acordo com os registos da boia ondógrafo gerida pela APRAM, colocada junto ao Porto do Funchal.

O valor extremo da temperatura máxima da água do mar foi registado em duas ocasiões da quente tarde de domingo: às 13 e às 17 horas.

No domingo a variação térmica da água do mar na baía do Funchal, ou seja, a diferença entre os valores mínimo e máximo, foi de 1,7ºC (temperatura mínima foi 21,3ºC registada pelas 05 horas da manhã).

Já esta segunda-feira (até às 18 horas) a invejável temperatura da água do mar na Madeira ficou a uma décima de igualar a máxima de ontem. Ficou-se pelos 22,9ºC, valor que se manteve estável entre as 14 e as 15 horas.