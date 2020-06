“Temos de fazer de tudo para restaurar a confiança de quem viaja”, diz Eduardo Jesus

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, afirmou, esta tarde, na 5.ª conferência online ‘Pensar o Futuro’ organizada pelo DIÁRIO, que “o restabelecimento de ligações está a decorrer a um ritmo normal”, mas que “o grande desafio está no encher dos aviões”, já que a confiança de viajar foi abalada pela pandemia de Covid-19. “Nós temos de fazer de tudo para restaurar a confiança de quem viaja”, declarou.

O governante descreveu aquilo que o Governo Regional tem feito no sentido de restabelecer essa confiança, desde logo com a afirmação da Madeira como “destino seguro”. Uma das principais medidas é a implementação dos testes aos viajantes a partir de 1 de Julho, bem como o processo de certificação do destino em segurança sanitária. “Somos a única região do país que optou por este caminho”, lembrou Eduardo Jesus.

A par disto há um esforço de comunicação nos últimos meses. O mercado nacional, por ser aquele que está mais próximo, está a merecer uma atenção especial na promoção. Outro trunfo é a recente notícia de que a Região foi novamente nomeada para Melhor Destino Insular da Europa. “O efeito mais devastador da pandemia foi o medo de viajar e de ser infectado no destino e o repatriamento. Estamos convencidos que com este conjunto de opções da Região, há um contributo para retomar a confiança”, completou o secretário regional.