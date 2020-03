Susana Prada cumpre quarentena por ter estado ausente da Região

A Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, inicia hoje, dia 15 de Março, um período de quarentena profilática, tal como foi imposto pelo Governo Regional, por ter estado ausente da Região Autónoma da Madeira.

Durante as próximas duas semanas, a governante encontrar-se-á em regime de teletrabalho´, ficando assim sem efeito a sua agenda pública.

Recorde-se que, segundo as últimas directrizes do Governo Regional, a partir deste domingo, “qualquer passageiro a desembarcar na Madeira e Porto Santo fica em quarentena ou isolamento social obrigatório”. Medida esta que entra em vigor .

Para já, na Madeira não existem casos positivos de coronavírus, mas de acordo com o último boletim clínico do IASaúde, há dois casos suspeitos de coronavírus na Região que aguardam resultados laboratoriais.

Um dos casos é o de uma criança, que esteve internada no Hospital de Santa Maria (por outras razões que não o coronavírus) e que foi encaminhada do serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça para a área de isolamento.

O outro caso, o 17.º suspeito na Madeira, trata-se de um jovem que esteve num país com cadeias de transmissão, nomeadamente os Países Baixos. Tendo em conta a sintomatologia, foi encaminhado para o isolamento.

Todos os outros 15 casos suspeitos de coronavírus reportados na Região tiveram resultados negativos.

Há ainda 72 pessoas que se encontram sob vigilância.