Supermercado reabre após uma semana fechado para desinfestação

Já abriu ao público o supermercado que, faz hoje uma semana, foi forçado a fechar as portas, após um dos funcionários ter acusado positivo no teste para a Covid-19.

Depois de alguns dias em trabalhos de desinfestação, e com a autarquia a proceder à desinfecção das zonas públicas circundantes, ainda se nota pouco movimento. Facto explicado pelo facto de muitas pessoas não terem ainda conhecimento da reabertura do espaço, que está localizado no centro da Ribeira Brava.

Relembrar que o País continua em estado de emergência e que este tipo de serviço, autorizado por lei, está sujeito a regras que impedem aglomerados no seu interior. Os funcionários que estão ao serviço são, conforme nos confirma um cliente, na sua maioria, caras novas.