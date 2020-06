A Startup Madeira irá participar amanhã, dia 17 de Junho, pelas 16 horas, no roadshow digital intitulado ‘Investimento Local em Questões Globais’, organizado pela Casa do Impacto.

Esta é a primeira colaboração da Startup Madeira com a Casa do impacto, cujo objectivo é “potenciar empresas a adicionar valor – social ou ambiental – ao meio onde se inserem. São as chamadas startups de impacto”, explica uma nota do gabinete de comunicação da Startup Madeira.

Neste evento, serão abordadas questões globais concernentes aos ODS - Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, desde a Educação à Acção Climática.

Inês Sequeira Diretora da Casa do Impacto, Carlos Soares Lopes, presidente da Startup Madeira, e Alberto Mojitar, fundador da The Equal Food, são os oradores convidados, que falarão sobre a importância do financiamento ‘early stage’ de projectos de impacto para a resolução de problemas globais e sobre como os ODS constituem os pilares basilares de uma sociedade moderna e equilibrada, capaz de gerar emprego e riqueza.

Nesta iniciativa será também apresentado o PLUS, um fundo “no equity” para apoiar projectos desenvolvidos em Portugal e alinhados com as ODSs.

É este o contributo da Casa do Impacto, uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para o investimento de impacto. A call para candidaturas está aberta até 20 de Junho, para projectos de todo o país.