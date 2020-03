SPM assinala 42.º aniversário e Dia da Mulher com conferência ‘Madeira no Feminino’

O Sindicato dos Professores da Madeira comemora, esta quinta-feira, dia 12 de Março, duas datas “extremamente importantes na luta pelos direitos de todas as cidadãs e de todos os cidadãos”: o Dia Internacional da Mulher e o 42.º Aniversário do SPM.

As comemorações iniciar-se-ão pelas 18 horas, na sede deste sindicato na Calçada da Cabouqueira (Funchal), com uma conferência proferida por Trindade, intitulada ‘Madeira no Feminino’.

Seguir-se-á uma homenagem aos docentes que completam 25 anos como associados do SPM e, por fim, haverá um jantar-convívio, no qual soprar-se-ão as 42 velas que representam a vida deste sindicato.