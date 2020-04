Sobressalto nas ilhas do Canal

Há membros da comunidade madeirense em Jersey e Guernsey infectados com covid-19 a viver com a ajuda da segurança social e de associações de caridade. Muitos querem regressar e já pediram auxílio aos consulados. O Governo Regional está a acompanhar situação.

Esta é a notícia que faz a manchete do DIÁRIO deste sábado e que pode ser lida nas páginas 4 e 5.

No âmbito da pandemia que nos afecta, contamos-lhe, na página 7 que as máscaras de tecido oferecem uma protecção até 85%. Dizemos-lhe, também, que apenas 15 mil das 250 mil unidades encomendadas pelo Governo Regional ficam prontas na próxima quinta-feira.

A Assembleia Legislativa da Madeira corta despesas para ajudar carenciados. O presidente José Manuel Rodrigues decidiu também suspender conferências temáticas e canalizar 7.500 euros para duas instituições que prestam ajuda a mais de 7 mil pessoas.

Outros dos nossos destaques revela a verdade dos números do primeiro dia da operação ‘Páscoa em casa’. PSP mandou perto de 800 condutores regressarem a casa e fiscalizou 22 mil carros.

Por fim damos nota de que os Portos da Madeira estão a perder 700 mil euros. Terminais do Funchal e do Porto Santo perdem até ao fim do mês 77 escalas de navios de cruzeiro e mais de 100 mil turistas.

Tenha um bom sábado.