Site QuizEuropa.eu lançado para testar conhecimentos sobre a União Europeia

A eurodeputada do PSD Cláudia Monteiro de Aguiar e o Centro de Informação Europe Direct Madeira (CIED Madeira), com a colaboração da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, lançam, hoje, o site QuizEuropa.eu, no qual os utilizadores vão poder testar os seus conhecimentos sobre várias matérias relacionadas com a União Europeia.

O site www.quizeuropa.eu estará disponível, a partir das 19h50 horas, neste Dia da Europa, num horário simbólico para assinalar a Declaração de Robert Schuman, proferida a 9 de Maio de 1950.

O Quiz Europa evoluirá nos próximos dias para um concurso escolar destinado aos alunos do 2.º e 3.º Ciclo, Secundário e do Ensino Profissional da Região que, utilizando esta mesma plataforma, terão a oportunidade de competir entre si e descobrir quem domina a temática europeia, habilitando-se a ganhar inúmeros prémios, incluindo uma viagem com o objectivo de visitar o Parlamento Europeu, em Bruxelas.