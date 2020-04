Sindicato repudia “falta de respeito” por jornalistas da Madeira

A Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas repudiou, hoje, através de comunicado, “qualquer falta de respeito para com os jornalistas em exercício das suas funções” no actual momento de crise pandémica.

Sem avançar qualquer informação sobre tais casos de “falta de respeito” em relação a profissionais de comunicação social, a representação sindical descreve apenas que essas situações têm lugar em pleno estado de emergência num momento em que o papel desta classe profissional assume particular importância e exige esforços acrescidos aos jornalistas. “O trabalho jornalístico dos vários órgãos de informação regionais tem sido realizado com novas rotinas - como o teletrabalho, videoconferências e videochamadas - para garantir o distanciamento social em vigor. No entanto, a função dos jornalistas tem sido concretizada com profissionalismo e empenho, muitas vezes com prejuízo da vida familiar e pessoal”, lembra o Sindicato dos Jornalistas.

Desde que foi decretado o estado de emergência “muitos jornalistas da imprensa, rádio, televisão e plataformas online, com a missão única de informar a população, cumprem extensos horários de trabalho com uma total disponibilidade de ‘serviço público’, como tantos outros profissionais que estão na linha da frente no combate à pandemia”. A Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas sublinha que “o jornalismo é feito por jornalistas, que respeitam uma carteira profissional e um código deontológico, desconhecidos por muitos dos que de diversas formas põem em causa o trabalho da Comunicação Social regional”.

A terminar, a entidade sindical realça “o papel dos jornalistas no fortalecimento da Democracia, tão difícil de conquistar em Portugal” e lembra que “Abril faz-nos recordar o valor da liberdade, do respeito e da democracia”.