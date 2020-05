Sindicato alerta que revisão dos estatutos do SESARAM continuará a pôr em causa resposta dos exames de diagnóstico e das áreas terapêuticas

De acordo com o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (STSS), na Madeira, a resposta das áreas de diagnóstico e terapêutica “continuará a ser posta em causa com a revisão dos estatutos do SESARAM, em discussão, amanhã, na Assembleia Legislativa da RAM, não permitindo a sua evolução, pois impede que exista uma nova governança nestas áreas”.

Este sindicato teme que “a resposta fique, claramente, aquém das necessidades do Serviço Público de Saúde (SRS), abrindo caminho para uma maior contratualização ao sector privado nas áreas de diagnóstico e terapêutica”.

“O que vamos ter é mais do mesmo. Os utentes vão continuar a ter dificuldades na acessibilidade aos exames de diagnóstico, como RX ou os exames ao coração, bem como às áreas das terapias, onde esta falta de acessibilidade é crónica’’, alerta Roberto Silva, dirigente nacional do STSS, na RAM.