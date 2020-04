Siga aqui em directo a conferência ‘Pensar o Futuro’

Em directo no Facebook: https://www.facebook.com/dnoticiaspt/videos/231433564619366/

Primeira conferência de um ciclo de 12, organizado pelo DIÁRIO, arranca hoje com quatro convidados de peso.

Sob a moderação de Ricardo Miguel Oliveira, intervêm o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o presidente da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia, o Presidente e CEO do Grupo Sousa, Luís Miguel Sousa e José Theotónio, CEO do Grupo Pestana.

O DIÁRIO vai ‘Pensar o Futuro’, quinzenalmente, às terças-feiras, a partir de hoje. A abordagem dá corpo a um ciclo composto por 12 conferências, todas transmitidas na nossa plataforma digital e que têm como objectivo definir estratégias globais e sectoriais para a Região que por agora sofre os impactos da pandemia, mas que, com a devida ponderação e reflexão, terá que preparar de forma sustentada o regresso à normalidade, mesmo que nova e diferente.

O ciclo de conferências terá um formato informal no qual os oradores de referência nas mais diversas áreas intervêm a partir das suas casas ou locais de trabalho através da plataforma Zoom. Cada conferência durará cerca de duas horas, contando com um painel de quatro a seis oradores. O modelo poderá variar, mas o alinhamento prevê que cada convidado faça uma intervenção inicial durante 10 a 15 minutos.

Toda os interessados terão acesso livre às transmissões em directo das conferências, com a melhoria de qualidade de imagem e som a ser assegurada por uma empresa da especialidade. O conteúdo apresentado on-line é susceptível de gerar momentos interactivos com moderação.

Para além de três conferências iniciais genéricas, porque definidoras de estratégias em várias áreas, teremos depois abordagens mais específicas à economia, ao turismo, à política, ao poder local, às empresas, à produção regional, à diáspora e às obras públicas.

As conferências deste ciclo têm o apoio da NOS Madeira, da Socicorreia e do Santander Totta.