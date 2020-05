O SESARAM recebeu, esta tarde, um coração proveniente da Associação Olho.te, relativo ao projecto ‘Corações à Janela’.

“Este projecto tem como objectivo principal a criação de um movimento de mobilização social, associado a uma causa comum, para que, de modo a minorar a solidão, devido ao afastamento que o isolamento social implica, se coloquem corações à janela”.

Quanto ao coração hoje entregue à presidente do Conselho de Administração do SESARAM, este ficará exposto no hall de entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

“A entrega serve para sensibilizar todos a ficarem em casa no sentido de rapidamente se ultrapassar esta pandemia e lembrar que todas as pessoas que trabalham no hospital também têm famílias e que querem estar com elas”, salienta Hugo Andrade, da Olho.te.

Sobre a Olho.te

A Associação O.A.A.S.S.- OLHO.TE – Associação Artística de Solidariedade Social começou, enquanto projecto, em Outubro de 2013, com intervenção no Bairro da Nazaré, na freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, em consequência do mestrado realizado pelo mentor Hugo Castro Andrade e teve como intenção pôr em prática os ensinamentos e técnicas adquiridas.

Dada a grande receptividade, por parte da população local e exterior ao bairro, foi sentida a vontade de transformar o projecto em associação.

Assim, a 18 de Agosto de 2014 foi criada a Associação O.A.A.S.S.- Olho.te Associação Artística de Solidariedade Social, uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse público.