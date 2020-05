SESARAM manifesta “total confiança” em Sidónia Nunes

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal anulou, na última quinta-feira, a nomeação da directora do serviço de pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a médica Sidónia Nunes, ao determinar que a então directora clínica do hospital, Regina Rodrigues e a administração do SESARAM do altura, não justificaram por que Sidónia Nunes foi escolhida.

A notícia que foi veiculada pelo DIÁRIO na edição de ontem, 16 de Maio, e junta também as críticas da pediatra Ana Marques, que à data manifestou interesse em se candidatar para a posição, já mereceu um esclarecimento por parte do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira explica que “com formação idónea, perfil e competência técnica, a Assistente Graduada Sénior de Pediatria, Dra. Sidónia Nunes, foi nomeada por deliberação do anterior Conselho de Administração do SESARAM, sob proposta da diretora clínica, para o cargo de directora de serviço de pediatria do SESARAM com início de funções a 01.08.2017”.

Refere ainda o comunicado que “o atual Conselho de Administração e o Diretor Clínico manifestam total confiança nas competências da médica pediatra e directora de serviço de pediatria, Dra. Sidónia Nunes, razão pela qual, prossegue as suas funções, as quais tem desempenhado com extrema dedicação, elevada competência e profissionalismo”.

Ana Marques diz, na referida notícia, que “a Madeira tem muitas arbitrariedades. Não estou de acordo com a que existe na secretaria regional. Fiz parte de uma Direcção Clínica e o Director Clínico não escolhe, deve ouvir as pessoas. Nunca pratiquei arbitrariedade com ninguém, não deixo que pratiquem comigo”.

O comunicado não refere, para já, se o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira pretende recorrer da decisão.