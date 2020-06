SESARAM debate criação da carreira de medicina dentária no Serviço Regional de Saúde

O Conselho de Administração do SESARAM e o director clínico, Júlio Nóbrega, reuniram na terça-feira com o Representante da RAM no Conselho Directivo da Ordem dos Médicos Dentistas, Gil Alves, e membros do Grupo de Trabalho nomeado pelo Secretário Regional da Saúde e da Protecção Civil, Ana Catarina Melo e Pedro Gomes, para analisarem a proposta do Grupo de Trabalho, que permitirá a criação da carreira de medicina dentária no Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

O médico dentista Gil Alves ressalvou que a RAM será a primeira região do país “a implementar a carreira específica”, o que constitui uma medida “pioneira”.

Lembrou que os médicos dentistas já prestam serviço desde 1991, inicialmente nos Centros de Saúde e, desde Abril de 2009, no então Centro Hospitalar do Funchal, no apoio ao serviço de urgência, na área da traumatologia oral.

Neste momento o SESARAM tem 12 médicos dentistas distribuídos em 6 centros de saúde sede da RAM - Funchal, Porto Santo, Porto Moniz, São Vicente, Machico e Câmara de Lobos - além do Hospital Nélio Mendonça com 2 médicos dentistas e com a manutenção do apoio ao serviço de urgência.

“Aquilo que se pretende com a criação da carreira é haver mecanismos de integração e de progressão dos médicos dentistas dentro do próprio Serviço Regional de Saúde e de poder efectuar o recrutamento de mais profissionais, para continuar a dinâmica que tem vindo a ser implementada em particular a partir de 2016”, vincou.

Ana Catarina Melo, coordenadora do Programa de Saúde Oral, considerou “uma mais-valia” para os profissionais de saúde pública “para que estes possam ser diferenciados em termos hierárquicos, permitindo desta forma a evolução dentro da própria carreira”.

Pedro Gouveia, vice-presidente do SESARAM, que integra o grupo de trabalho que tratou desta nova carreira, considerou estarem reunidas as condições de convergência para “cumprimento do programa de Governo desta legislatura”.

“Esta iniciativa legislativa vem precisamente dar reconhecimento e importância que este grupo tem dentro da nossa instituição”, concluiu.