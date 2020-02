Sector empresarial da Madeira em crescimento reduz dívida em 160 milhões

A vice-presidência do Governo Regional apresentou, esta sexta-feira, no seu portal o Relatório Trimestral do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), relativo ao relativo ao 4.º trimestre de 2019.

As conclusões a destacar deste relatório são as seguintes:

- Um crescimento do volume de negócios do SERAM em cerca de 17 milhões de euros (+2,8%) e dos rendimentos operacionais em cerca de 25 milhões de euros;

- Diminuição do passivo do SERAM em cerca de 154 milhões de euros (-8,2%);

- Diminuição da dívida total do SERAM em cerca de 160 milhões de euros (-12,1%);

- Aumento do investimento do SERAM em cerca de 20 milhões de euros (+28,7%).

De referir que no Relatório Trimestral do SERAM são publicadas as contas trimestrais do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira e a sua análise sumária e comparativa com o período homólogo anterior.