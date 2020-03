Secretário do Mar visita portos de pesca da Madeira

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, visita esta sexta-feira, dia 6 de Março, todos os portos de pesca da Madeira e serviços de recepção de pescado, com início no porto de pesca do Caniçal.

A visita de trabalho é acompanhada do director regional de Pescas, Rui Fernandes, e dos directores dos serviços da lota e frio. A uma semana do início oficial da safra do atum, a 15 de Marco, o governante quer certificar-se de estão criadas as “condições essenciais para que os serviços respondam às expectativas dos pescadores e armadores”, contando para isso com “a colaboração e o desempenho dos funcionários dos diversos serviços”.

Com o mesmo propósito, o secretário de Mar e Pescas, que dedicou esta semana a visitas de trabalho aos serviços e infra-estruturas de pesca, deslocou-se na quarta-feira à Lota do Funchal e ao Entreposto Frigorífico.