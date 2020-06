Secretário da Agricultura visitou exploração agrícola em Santa Rita

O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou hoje uma exploração agrícola de cultivo de bananeiras, em Santa Rita, no Funchal, de acordo com a informação veiculada no facebook do Governo Regional.

Na ocasião, Humberto Vasconcelos referiu: “Este é mais um bom exemplo de um investimento que levou à poupança do consumo de água. Deixou de haver a rega por alagamento para dar lugar a um sistema de rega automatizado, servido por dois tanques.”

Uma exploração “que se estende ao longo de quase 5.000 m2 e que contemplou a realização de investimentos apoiados pelo PRODERAM 2020, entre os quais se destaca a construção de dois reservatórios de água e de um sistema de rega sob pressão”,