Sara Madalena apresentou voto de louvor aos trabalhadores da Câmara com funções na limpeza e higienização

A vereadora do CDS na Câmara Municipal da Ponta do Sol, Sara Madalena, apresentou esta tarde, em reunião do executivo, um Voto de Louvor aos funcionários da Câmara Municipal que estiveram e continuam diretamente envolvidos na limpeza e desinfecção do concelho da Ponta do Sol, na decorrência da pandemia originada pelo vírus COVID-19.

Desta feita, a vereadora do CDS-PP enaltece todo o trabalho dos funcionários, bem como o seu esforço pessoal e familiar envolvido durante todo o período de emergência, colocando como prioridade os interesses do município e expondo-se ao risco em prol dos seus concidadãos.