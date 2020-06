Sara Cerdas questiona director-geral da OMS sobre segunda vaga da Covid-19

A eurodeputada do PS, Sara Cerdas, questionou o director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre as medidas de contenção aquando de uma possível segunda vaga da pandemia Covid-19 na União Europeia, durante uma audição que decorreu esta tarde na Comissão de Saúde Pública, Segurança Alimentar e Ambiente (ENVI) do Parlamento Europeu.

A presença de Tedros Adhanom no Parlamento Europeu surgiu após um convite endereçado pela própria eurodeputada, numa reunião que ocorreu no início deste mês.

Perante o contínuo aumento de novos casos a nível global e a situação de planalto em que se encontra a União Europeia, assim como a possibilidade de uma nova onda de infecções, a eurodeputada quis saber “como é que a OMS está a preparar-se para uma possível segunda vaga e como poderemos preparar-nos para mitigar as consequências desse evento”, questionando ainda “como podemos incentivar os cidadãos a continuar com as medidas de protecção contra a Covid-19”.

Sara Cerdas questionou também o diretor-geral da OMS sobre quais os maiores constrangimentos que esta instituição encontrou na luta contra a pandemia e quais as lições retiradas, deixando o alerta para a continuação de uma apertada vigilância epidemiológica e o reforço das acções para proteger a saúde, de forma a reduzir os novos casos e garantir a capacidade dos sistemas de saúde.

Na ocasião, a eurodeputada destacou ainda a importância do trabalho de cooperação entre as diferentes instituições e congratulou Dr. Tedros por “incentivar o vínculo interinstitucional”, por trazer mais e melhor evidência à elaboração de políticas de saúde e por manter aberto o diálogo entre a OMS e o Parlamento Europeu.

A agenda de Sara Cerdas para hoje contempla ainda, ao final do dia, um debate com representantes de altos cargos de saúde internacionais, durante uma reunião do Grupo de Trabalho em Saúde, ao qual preside, que abordará o tema da Covid-19: vacina, tratamento e a resiliência dos sistemas de saúde.

A eurodeputada aguarda com grande expectativa o contributo do painel de especialistas, que conta com o director da Agência Europeia de Medicamentos, Prof. Guido Rasi, a Directora do Departamento de Saúde Pública da OMS, Maria Neira, o director do Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde da OMS, Josep Figueras, a directora do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), Andrea Ammon, e o cientista-chefe desta instituição, Prof. Mike Catchpole.