Santa Cruz desinfecta lares de idosos, estabelecimento prisional e Hotel Vila Galé

À semelhança do que tem feito com os espaços públicos de maior afluência, a Câmara Municipal de Santa Cruz revela que está a proceder à desinfecção dos espaços comuns exteriores dos lares do concelho, nomeadamente Santa Casa da Misericórdia, em Santa Cruz, e Refúgio São Vicente de Paulo, em Gaula.

Além disso, e porque é um dos lugares de quarentena, adianta que a autarquia procedeu também à desinfecção da zona exterior de chegadas do Hotel Vila Galé.

“Amanhã, será a vez das zonas exteriores do Estabelecimento Prisional, dado que aquela é uma área que tem sido considerada de risco de contágio pelas autoridades de saúde”, diz através de um comunicado de imprensa.

“A Câmara Municipal não quer deixar passar a oportunidade para agradecer e homenagear todos os trabalhadores das secções de limpeza urbana e recolha de resíduos sólidos que dão o seu melhor por todos nesta altura de crise”, acrescenta o mesmo comunicado.