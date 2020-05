Santa Cruz com risco muito elevado de incêndio domingo e segunda-feira

A última actualização (ontem) de risco de incêndio no Arquipélago da Madeira como este sábado grande parte dos municípios de Machico, Santa Cruz e Funchal e ainda o Porto Santo em risco elevado de incêndio. Todo o restante território da ilha da Madeira à excepção de São Vicente e parte de Santana estão sob risco moderado.

Risco que sofre agravamento a partir de amanhã, domingo, passando a muito elevado no município de Santa Cruz, excepção apenas para as regiões montanhosas, que vão continuar sob risco moderado.

O segundo nível mais grave de uma escala de cinco, inicialmente previsto para o Funchal, é agora apontado para o concelho vizinho. Já o Funchal, juntamente com Machico e Ponta do Sol (até as cotas intermédias) e ainda o Porto Santo são apontados como estando sob risco elevado de incêndio. No resto do território o risco é moderado.

Esta mesma estimativa de perigo de incêndio na Ilha da Madeira mantém-se para segunda-feira. Já o Porto Santo baixa para risco moderado.

O índice que determina o risco de incêndio é calculado com base nos valores dos elementos meteorológicos previstos, resultando assim a estimativa do perigo de incêndio.