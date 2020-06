Saiba que números marcaram esta sexta-feira

20 anos

O DIÁRIO de Notícias e a Assembleia Legislativa da Madeira reeditam, 20 anos depois, o Estatuto Político-Administrativo da Madeira. A primeira edição foi preparada por José Magalhães, na altura presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República

2019

As contas da Câmara Municipal do Funchal relativas a 2019 não reuniram consenso na reunião da Assembleia Municipal. Depois de um dia de discussão, os trabalhos serão retomados na segunda-feira pelas 9 horas.

1.º aniversário

O Pingo Doce inaugurado há um ano na ilha do Porto Santo, celebra domingo o seu primeiro aniversário, com prendas para os clientes. Além das várias promoções, a cadeia de supermercado prepara ofertas especiais e menus regionais diferenciadores no restaurante e cafetaria.

2

A Madeira continua com dois casos activos de Covid-19. As duas pessoas estão sem sintomas e estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

4890

O PIB da Região, referente a 2018, atingiu um novo recorde e foi de 4.890 milhões de euros. Pedor calado apresentou hoje a conta da Região referente a 2018, na Comissão de Economia e Finanças, na Assembleia Legislativa da Madeira.