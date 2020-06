Saiba o que consta da agenda deste sábado, 20 de Junho

- Festa de São João no Bar da Praia Beach Club, na Calheta, com animação.

- Prossegue no Porto Santo o I Festival Gastronómico (Edição Santos Populares São João 2020). Neste segundo dia de evento estão em foco os espaços Mercado Velho, O Jorge e Pau de Poncha.

- ‘Sunset’ no Calhau Bar anima fim de tarde na praia em frente ao hotel Saccharum, na Calheta. Para usufruir a partir das 16 horas, num cenário único para quem ali escolhe fazer praia ou, simplesmente, relaxar e ficar para assistir ao pôr-do-sol.

- ‘Sunset DJ’ na Praia do Garajau, com música de Vítor Freitas.

- A Sala de Jogos do Casino da Madeira torna a abrir às 16 e funcionará até às 4 horas da madrugada. O RIO Pub estará aberto das 19 às 3 horas da madrugada. O Garden abre às 22 horas, propondo a festa ‘We Need To Dance Again’, com o DJ Michael C.

- Festa de arranque da temporada de Verão na Varanda do Calhau, no Fórum Machico, a partir das 17 horas. A selecção musical será de Mark Fari e Kee.Ko.

- Os Spot The Difference actuam a partir das 18 horas, no espaço Sem Idade, no Estreito da Calheta.

- Oficina de Música, às 19 horas, no Teatro Baltazar Dias, oferece através da transmissão ‘on-line’ pelas redes sociais da CMF um concerto de harpa, sob o comando da harpista madeirense Jéssica Sá.

- Eventos ao ar livre promovidos pela CMF estão de volta no Cais do Carvão. Às 19 horas há concerto da banda de rock alternativo DUL, que será transmitido também via on-line através as plataformas digitais da CMF, sendo que as portas do espaço serão abertas para a presença de 80 pessoas.

- A partir das 19 e até às 22 horas há novo ‘live stream’ no Living Room, no Funchal. Uma vez mais, quem não quiser assistir ao directo no ‘on-line’ pode ir até ao bar na baixa e assistir à transmissão ao vivo.

Jantar com actuação ao vivo de Daniela Washington, na Taberna Ruel, na Rua de Santa Maria, Funchal. O evento arranca às 19 horas e conta com esta participante dos ‘Ídolos’ na Alemanha,que será acompanhada por Francisco.

- O Barreirinha Bar Café, no Largo do Socorro, acolhe o evento ‘Verão Atlantis’, a partir das 19h30, em parceria com o primeiro vinho de mesa da Madeira.

- A Venda do Pico, na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Funchal, será palco, a partir das 20h30’, de mais uma sessão animada do conhecido torneio ‘Dr. Why Madeira’.

- Festa Latina para bailar na Cantina El Mexicano, no Centromar.

- O DJ Nélio Fabrício (residente do Café do Teatro) volta a garantir as sonoridades da Venda Velha.

- O DJ Celso Velosa regressa à cabina de som do 23 Vintage Bar, para animar a noite das 23 horas às 2 horas da madrugada.