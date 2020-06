Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira, 25 de Junho

- Reunião da Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente, que terá lugar pelas 10 horas, na Assembleia Legislativa Regional.

- Reunião da 1ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude, que terá lugar pelas 10h30, na Assembleia Legislativa Regional.

- O PCP realiza, pelas 10 horas, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, uma reunião com a União dos Sindicatos da Madeira, para abordar a actual situação laboral na Região.

- Juntos pelo Povo (JPP) promove iniciativa, via Skype, no âmbito área social, pelas 10h30.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuque visita, pelas 11 horas, uma área florestal com 29 hectares onde o Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza procede a trabalhos de limpeza de espécies invasoras e de reflorestação.

- O secretário regional de Economia, Rui Barreto, realiza uma visita ao Parque Empresarial da Cancela, às 11h30. A visita será acompanhada pelo presidente da Madeira Parques Empresariais, Gonçalo Pimenta.

- Os deputados do PSD/M eleitos à Assembleia da República promovem, pelas 12h30, uma iniciativa relacionada com as propostas de alteração da Madeira ao Orçamento Suplementar.

- Reunião da 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais, que terá lugar pelas 14h30, na Assembleia Legislativa Regional.

- ACIF apresenta ‘Madeira Digital Innovation Hub’. A sessão de apresentação decorre, a partir das 15 horas, via plataforma zoom.

- Sessão comemorativa do Dia do Concelho de Santa Cruz, às 16 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelhos, com transmissão em directo, pelo canal Na Minha Terra.