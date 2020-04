O Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa continua a acompanhar as comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo, e a forma como estão a enfrentar a crise pandémica da covid-19.

Esta quinta-feira, Rui Abreu voltou a reunir-se com os Conselheiros da Diáspora Madeirense, através de videoconferência que juntou José Silva, do Reino Unido, João Carlos Nunes, de Jersey, José Nascimento, da África do Sul, Aleixo Vieira, da Venezuela e Cátia Ornelas, do Brasil.

“A reunião serviu para nos inteirarmos daquela que tem sido a realidade vivida em cada um desses países, e a forma como a covid-19 tem afectado as respectivas comunidades madeirenses”, referiu Rui Abreu, acrescentando que esta forma de comunicação passam por “manter e reforçar a proximidade com os nossos emigrantes”, pois “quanto melhor estiverem os países da Diáspora madeirense, melhor estará a Madeira”, salientou o director regional.

De acordo com as informações transmitidas neste encontro, a percentagem de madeirenses infectados pelo coronavírus acompanha a média dos países onde residem. Isto, apesar de muitos madeirenses terem actividades que implicam muita interacção social, nomeadamente na área do comércio e serviços.

“Infelizmente, foram confirmados cinco óbitos entre os nossos concidadãos residentes em Londres. Todos eles com outras patologias associadas, e por isso mais vulneráveis a este vírus”, explicou Rui Abreu constatando que à excepção do Brasil, as medidas de confinamento estão a ser “genericamente cumpridas” e estão a ser “eficazes” nos restantes países.

Noutro plano, Rui Abreu adianta que existe uma “natural expectativa” no que respeita à retoma das actividades económicas nestes países, quer por parte dos empresários, como dos colaboradores das diversas áreas de negócio.

Durante a reunião, foi acordado por todos os Conselheiros adiar o Fórum Madeira Global, na expectativa de que possa realiza-se ainda este ano. Já o Conselho da Diáspora Madeirense, foi reagendado para Dezembro e caso não estejam reunidas as condições para um encontro presencial, poderá ser feito através de videoconferência, adiantou Rui Abreu que vai continuar a acompanhar a situação na Diáspora Madeirense, na próxima semana, estando já agendada uma nova reunião por videoconferência, agora com os Conselheiros dos Estados Unidos da América, Leonel Teixeira, do Canadá, José Rodrigues, Austrália, José Góis, e da Europa José António Gonçalves e Maurício Cysne.