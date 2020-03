Perante uma pandemia mundial que não deixa ninguém, nem nenhuma nação alheia, o Rotary Club Machico-Santa Cruz, um dos mais de 36.000 clubes pertencentes à maior organização humanitária Mundial, expressa a sua maior solidariedade para todos os que, de alguma forma, estão a ser afectados pelo COVID-19.

Fortemente empenhado a combater este vírus e os seus efeitos, o movimento rotário em todo o Mundo – mais de 1.200 000 associados - tem ajudado a sensibilizar a população e a contribuir com a difusão de informação útil. Disponibiliza ainda muitos dos seus profissionais, nas mais diversas áreas, para combater esta calamidade, proporcionando um dos lemas do Rotary “Dar de si, antes de pensar em si”.

António Trindade, presidente do Rotary Club Machico-Santa Cruz envia um “abraço sentido” a todos os cidadãos do mundo e um “abraço particularmente especial para os soldados desta guerra, os profissionais de saúde” que têm de correr riscos para salvar pessoas. “Estamos com eles, estamos convictamente confiantes no seu trabalho, no seu profissionalismo e na sua enorme responsabilidade de cuidar deste Mundo doente”, refere Trindade, expressando também “solidariedade afectuosa” a milhares de famílias em todo o Mundo que lidam de perto com este flagelo, e sobretudo às que vêm partir os familiares, vítimas do COVID-19.

Com a Humanidade à prova, isolamento e responsabilidade são as palavras de ordem. “Nunca fez tanto sentido os actos individuais serem também a maior expressão do respeito pelos outros e por Todos”, refere, deixando um agradecimento aos profissionais que não têm recolhimento e que têm de estar na linha de frente.

No que toca à comunidade madeirense, António Trindade frisa que o Rotary apoia “todas as medidas necessárias para enfrentar e ultrapassar este severo contratempo no dia-a-dia da nossa terra e das suas gentes”, pois “esta sendo esta uma batalha de todos, é também uma batalha do movimento Rotário”.