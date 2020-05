Ribeira Brava mostra em vídeo os trabalhos em curso na Marginal

Orçado em 2.899.000,00 milhões de euros mais IVA, o invesntimento que decorre na marginal Ribeira Brava - Tabua tem um prazo de execução previsto de 300 dias, sendo uma obra da responsabilidade do município da Ribeira Brava, ao abrigo de um contrato-programa com o Governo Regional. A marginal é uma obra ansiada há mais de 10 anos e uma via importante, sobretudo para o movimento de trânsito para a frente-mar da Ribeira Brava, com potenciais benefícios para o comércio da Vila.

O vídeo foi partilhado esta terça-feira na página de Facebook da Autarquia.