Ribeira Brava aprova apoios à semana da freguesia e ‘1º de Maio Desportivo’

A Câmara Municipal da Ribeira Brava decidiu conceder ‘luz verde’ para o apoio a eventos que “promovem a dinamização do concelho”. De acordo com nota da autarquia, em causa está a ACIN/SMILERS Neon Color Run, que se realizará na noite de 20 de Março e a actuação de Quim Barreiros a 21 de Março.

“A Câmara da Ribeira Brava votou favoravelmente o conjunto de apoios a prestar às comemorações da semana da freguesia local, que comemora 558 anos no próximo dia 17 de Março. Ao todo, a semana da freguesia da Ribeira Brava, organizada pela Junta de Freguesia da Ribeira Brava, decorrerá de 16 a 22 de Março”, refere a mesma nota.

Na reunião de hoje foi votada favoravelmente a proposta para a realização de mais uma edição do já tradicional “1º de Maio Desportivo”, uma iniciativa da Associação Desportiva e Cultural de São João, que contará igualmente com o apoio da autarquia.

Para a autarquia, estas duas iniciativas “já fazem parte do cartaz cultural e desportivo do concelho” e promovem a dinamização do município, tanto a nível do comércio”.

Ambas as propostas foram votadas favoravelmente pelas duas forças políticas representadas, Ribeira Brava em Primeiro e PSD.