Requalificação urbanística da Fernão de Ornelas distinguida pela Comissão Europeia

A plataforma Interreg Europe, que gere o Fundo Comunitário para o Desenvolvimento Regional, da Comissão Europeia, acaba de distinguir a requalificação urbanística da Rua Dr. Fernão de Ornelas como uma boa prática europeia de mobilidade.

Recorde-se que, no passado Verão, a Comissão Europeia já tinha igualmente reconhecido as passadeiras sensorizadas na Estrada Monumental/Avenida do Infante e o projecto ‘Kiss & Ride’ como práticas de excelência, pelo que esta é a terceira distinção no plano europeu, em poucos meses, para as políticas de Mobilidade da Câmara Municipal do Funchal.

A informação consta do site oficial da Interreg Europe e este passa, assim, a ser considerado um projecto recomendado para implementação por qualquer cidade europeia.

O vereador Bruno Martins, que tem o pelouro da Mobilidade Urbana no Funchal, reconhece que “estes são os frutos de muito planeamento, trabalho e de uma visão clara por parte da Câmara Municipal do Funchal para a mobilidade urbana sustentável no concelho”.

“O facto destas acções virem agora a ser reconhecidas a nível internacional é algo que nos orgulha a todos, cabendo-me agradecer o papel de toda a equipa camarária envolvida neste desafio, em especial aos nossos técnicos de Mobilidade e Trânsito, pelo empenho com que trabalham, mesmo sabendo que muitas vezes os resultados deste trabalho altamente meritório só surgem a médio e longo-prazo”, refere.

Recorde-se que a intervenção da Câmara Municipal do Funchal naquela que é a principal rua comercial da cidade representou um investimento de 313 mil euros, com uma requalificação urbanística alargada, que levou ao encerramento da rua ao trânsito automóvel.

“Como se tem vindo a comprovar desde então, a valorização do principal eixo comercial da cidade é um sucesso reconhecido por todos, revelando-se estratégico para a economia local e para o turismo do concelho, e representando uma mais-valia para a qualidade de vida da nossa população, inclusive ao fim-de-semana, onde já começámos a dinamizar eventos desportivos e recreativos, capitalizando a disponibilidade da rua, como aconteceu na Semana da Mobilidade 2019”, reforça Bruno Martins.

“O objectivo da Câmara Municipal é tornar o Funchal uma cidade cada vez mais acessível, com melhor qualidade de vida para os residentes, mas também maior atratividade para os turistas, e com a dinamização do comércio local, por via de soluções que melhorem o espaço público, que continuarão a ser promovidas”, conclui o autarca.