Representantes das escolas públicas e privadas da Madeira debatem amanhã Coronavírus

As secretarias regionais da Saúde e Protecção Civil e de Educação, Ciência e Tecnologia promovem amanhã, 4 de Março, pelas 10 horas, no auditório da Escola Profissional Francisco Fernandes, uma sessão de esclarecimento com as equipas do Instituto de Administração da Saúde (IA Saúde) e do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) sobre a problemática do COVID-19 (Coronavírus), destinada a representantes das escolas públicas e privadas da Região.

Para além da abordagem das particularidades próprias das escolas, nas quais diariamente se cruzam e interagem milhares de alunos, professores e funcionários, o encontro servirá para enquadrar as questões decorrentes da mobilidade dos alunos e professores, no âmbito dos projectos Erasmus.

Os secretários regionais da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, e da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estarão presentes no encontro.