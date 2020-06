Regiões montanhosas e costa sul da Madeira na rota da chuva forte

Influenciado por vasta depressão quase estacionária, centrada a norte ou noroeste da Madeira (entre os Arquipélagos da Madeira e dos Açores), o estado do tempo na Região irá agravar-se nas próximas horas com a aproximação e passagem de superfície frontal. Chuva e vento domina a previsão meteorológica para esta terça-feira até ao meio-dia, com potencial impacto na costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira. O evoluir da previsão/situação poderá mesmo fazer elevar o aviso para a precipitação de amarelo para laranja, e ser também emitido ‘alerta’ para o vento forte.

O delegado regional do IPMA na Madeira, Victor Prior, não só confirma que entre o final do dia de hoje e fim da manhã de amanhã, “prevê-se períodos de chuva ou aguaceiros, associados à aproximação e passagem de superfícies frontal” como admite que “os valores da precipitação para a costa sul da Madeira e para as regiões montanhosas deverão situar-se dentro do aviso laranja”.

Além da chuva, o meteorologista chama a atenção para o aumento do vento de sudoeste que “será moderado (10 a 30 km/h) ou temporariamente forte (35 a 50 km/h), em particular nas terras altas, onde as rajadas poderão chegar a valores da ordem de 80 km/h”, durante a próxima madrugada e manhã.