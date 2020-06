Reabriu Aquaparque em Santa Cruz

O Aquaparque em Santa Cruz reabriu este fim-de-semana ao público. Foi o primeiro parque aquático do país a retomar a actividade dentro da nova normalidade imposta pela pandemia da covid-19.

Abriu portas este sábado, funcionando diariamente entre as 10 e as 18 horas. Nesse dia e no domingo recebeu as primeiras dezenas de utentes. Com lotação reduzida a metade (cerca de 500 utentes) e dezenas de postos de desinfecção espalhados pelo amplo recinto, o concessionário também optou por cortar 30% no preço dos ingressos, em relação ao preçário praticado no último ano. Os adultos pagam 7 euros e as crianças (entre os 5 e os 12 anos) 7 euros.

O Aquaparque deverá manter-se em funcionamento até meados do mês de Setembro.

Há várias atracções aquáticas para todas as idades. Sempre em segurança.