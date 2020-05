Reabertura de creches e pré-escolar com testes para todos

Um das medidas anunciadas pelo presidente do Governo Regional prende-se com a previsível reabertura das creches a 1 de Junho. Caso não haja nenhum contratempo em termos epidemiólogicos, o regresso dos mais novos à escola far-se-á mediante a realização de testes à covid-19 por parte dos educadores e funcionários.

Tal como o secretário da Educação anunciou ao DIÁRIO na quarta-feira, a reabertura dos estabelecimentos está depende da avaliação periódica que as autoridades façam da situação.

Devido ao encerramento das creches as famílias não pagaram as mensalidades de Abril e Maio.