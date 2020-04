Quase 33 mil trabalhadores madeirenses em lay-off

O Presidente do Governo Regional não tem dúvida que o desemprego vai aumentar. “Vai subir, não tenho nenhuma dúvida. Lamento dizê-lo, mas vai subir”, disse esta manhã na conferência de imprensa para divulgar as novas medidas no âmbito da renovação do estado de emergência.

Nesta ocasião, Miguel Albuquerque revelou ainda que há 2.528 empresas madeirenses que já requereram o lay-off, corresponde a 32.736 trabalhadores nesta situação. Há também 3.618 trabalhadores independentes, os chamados recibos verdes, que já pediram apoio.

Será obrigatório uso de máscaras para actividades de contacto com o público e são as empresas e empresários que têm de fornecer as máscaras aos funcionários, esclareceu Miguel Albuquerque. O cumprimento da medida vai ser fiscalizado pelas autoridades de saúde e de trabalho. A partir de quarta-feira é obrigatório, os empresários têm “dois ou três dias para se preparar”.