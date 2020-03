“Quarentena obrigatória para quem chega à Madeira é para cumprir”

Em comunicado, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil reforça a importância do cumprimento do período de quarentena definido para todos os cidadãos que regressaram à Madeira nos últimos dias, bem como aos que pretendem regressar.

“Esta medida aplica-se a todos os cidadãos que aterrem nos aeroportos da Madeira e Porto Santo, vindos do Continente português e de outros países. Esta foi uma das medidas anunciadas pelo Governo Regional no dia 14 de março face ao aumento exponencial do número de infectados pelo novo Coronavírus em Portugal Continental”.

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil acrescenta que, para dar seguimento a esta medida, contam “com a colaboração das forças de segurança, Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana, que nos últimos dias têm já actuado nesse sentido. A quarentena obrigatória é para cumprir em todos os concelhos do arquipélago, sem excepção.

Fica também a informação de que estamos em situação de alerta na Região Autónoma da Madeira, e o incumprimento destas medidas por qualquer cidadão, são sancionadas nos termos da lei.

“A obrigatoriedade de quarentena/isolamento social, vigora até ao dia 31 de março de 2020, ficando os passageiros e tripulantes desembarcados na RAM no último dia do prazo, em quarentena obrigatória até ao dia 14 de abril de 2020”.