A deputada do PTP lamentou hoje que a agenda da Assembleia Municipal do Funchal, tenha sido marcada pela “atitude birrenta e infantil” do executivo municipal, que se remeteu ao silêncio durante toda a sessão extraordinária para debater um conjunto de propostas para apoiar financeiramente a economia local, face à crise pandémica da Covid-19.

“Entraram mudos e saíram calados, sem ninguém perceber o porquê”, afirmou Raquel Coelho que diz não interessar a proveniência das propostas, mas sim “a sua substância para a cidade do Funchal”, frisou a deputada, lamentando a “falta de democracia e de sentido de estado da Coligação Confiança” e particularmente do Presidente da Câmara do Funchal, que se ausentou da sessão para depois falar para as câmaras de televisão.

O PTP alertou para a importância de desburocratizar os apoios a atribuir, sob pena de excluir o tecido empresarial que mais precisa. Raquel Coelho deu como exemplo o apoio de 100 milhões disponibilizado pelo Governo Regional, que “coloca toda uma série de barreiras e exigências que impede as micro-empresas em dificuldades de aceder aos apoios, acabando por ser os mesmos, aqueles que estão de braço dado com governo e as autarquias, a açambarcar o grosso dos apoios”.

Por fim, a deputada do PTP alertou ainda para a importância de disponibilizar no ‘site’ do Município do Funchal a listagem das empresas apoiadas e os respectivos valores, de forma a salvaguardar a equidade e a justiça das mesmas.