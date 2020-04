PSP prepara plano operacional para cerca sanitária em Câmara de Lobos

A Polícia de Segurança Pública da Madeira vai reunir, esta tarde, com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, para ultimar o plano operacional a desenvolver durante os 15 dias em que durar a cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos.

A medida foi anunciada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, já depois de, durante a manhã, terem sido confirmados mais 10 casos de infecção por novo coronavírus naquele concelho, bem como 40 suspeitos, com incidência numa zona conhecida por ‘Cidade Nova’.

Ao DIÁRIO, Marco Lobato, do Gabinete de Relações Públicas da PSP, disse que o objectivo é saber quais as “zonas para delimitar”, bem como, sempre em harmonia com a autarquia, delinear a estratégias das várias forças policiais e civis no terreno. A cerca arranca exactamente às 00h do dia 19 de Abril.