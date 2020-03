A Polícia de Segurança Pública recorreu a uma imagem captada pelo fotojornalista Rui Silva, da ASPRESS, nas ruas do Funchal, para lançar um sentido apelo. “Fique em casa por favor”, refere a PSP numa publicação com a fotografia que configura na primeira página da edição de hoje do DIÁRIO.

A fotografia, que já se tornou viral nas redes sociais, já foi partilhada centenas de vezes, sempre a reforçar os apelos para que os cidadãos se mantenham em casa.