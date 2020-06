PSD questiona qual será o envolvimento das regiões no Plano de Recuperação

Os deputados do PSD Madeira na Assembleia da República na República querem saber qual será o envolvimento da Região no Plano de Recuperação da pandemia de covid-19 que está a ser preparado por Portugal.

Numa conferência de imprensa, realizada no Jardim Municipal, este domingo, dia 28 de Junho, o deputado Sérgio Marques lembrou que está marcada, para o dia 18 de Julho, uma reunião do Conselho Europeu, que tem por grande objectivo a aprovação de uma proposta da Comissão Europeia, no sentido de criar um grande Fundo de Recuperação Europeu para apoiar os países que foram duramente atingidos pela pandemia de covid-19.

O deputado salienta que esse fundo pode estar dotado de cerca de 750 mil milhões de euros, “não havendo memória, na história da União Europeia, de uma ajuda tão significativa”, embora esteja à “altura também da dimensão da gravíssima crise com que estamos submergidos devido à pandemia”.

Tendo em conta a perspectiva deste apoio europeu, Sérgio Marques sublinhou que Portugal está já também a preparar um Plano de Recuperação “para justificar a parte deste fundo que lhe vai caber”.

“Estima-se que Portugal poderá vir a receber cerca de 25 mil milhões de euros, só deste fundo, depois ainda vamos ter os fundos que virão do quadro financeira plurianual, entre 2020 e 2027”, adiantou.

É aqui, ressalvou o deputado, que se coloca a seguinte questão: “E as regiões autónomas, como é que vão participar neste fundo? Que envolvimento vão ter?”.

Segundo Sérgio Marques, “o Governo da República já pediu ao engenheiro António Costa e Silva para apresentar um esboço deste plano, já houve uma série de contactos do mesmo com os diferentes ministérios, mas sobre as regiões autónomas até hoje nada”.

“Não sabemos nada e o que se espera é que, face também à dureza da crise na nossa Região, que ainda vai ser maior do que relativamente ao país, dada a importância da actividade turística, é que se comece a tratar também do envolvimento das regiões neste plano de recuperação”, rematou.