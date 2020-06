PSD quer que autarquia do Funchal reabilite o Bairro dos Moinhos

Proposta do PSD visa garantir protecção de moradores, numa zona afectada pelos incêndios de 2016

O Grupo municipal do PSD propôs a criação de um programa de reabilitação do Bairro dos Moinhos e zonas adjacentes, inclusive da Confeitaria Felisberta e do Centro Cívico de Santa Luzia, afectados e parcialmente destruídos pelos incêndios de Agosto de 2016.

No entender dos social-democratas, aquele que é um dos bairros sociais mais antigos do Funchal, situado na freguesia de Santa Luzia, mereceria maior atenção por parte da autarquia, daí que esta proposta, apesar de colocada no período antes da ordem do dia (PAOD), mereceria votação imediata na Assembleia Municipal.

Este foi mais um momento de celeuma na reunião, nomeadamente no que toca ao tempo estipulado para o PAOD, cuja duração mínima está no regimento desde 2017. Uma hora deveria ser, mas já dura há mais de hora e meia. E continua a decorrer.

O mesmo grupo municipal do PSD também apresentou um protesto pela actuação da autarquia durante o período da pandemia, entre Março e Maio.

Outra proposta social-democrata passou por um voto de louvor à junta de freguesia do Monte pela sua persistência no início dos trabalhos na estação de comboio do Monte, após quatro anos a reclamar por esta obra. O tema mereceu mais um momento de tensão na sala.

Foi ainda apresentado um voto (CDS) de pesar pela morte de Armindo Abreu, o ‘senhor televisão’, falecido na semana passada. Bancada ‘popular’ que também apresentou um voto de congratulação pelos comerciantes do Funchal, requerendo, por isso, que a autarquia isente de taxas municipais que têm sofrido com esta pandemia.

A bancada da Confiança questionou se este é um voto de louvor aos comerciantes ou ao Governo Regional.

Um voto de protesto do deputado independente pela não publicação dos relatórios e contas das empresas municipais nos respectivos sites, com destaque para a FrenteMar Funchal cujas contas estão aprovadas há muito tempo e só foi divulgada na véspera desta reunião da assembleia municipal. O deputado Orlando Fernandes também propôs um voto de protesto por a autarquia esconder as contas e auditorias realizadas à actividade das empresas municipais, a da FrenteMar foi realizada uma reunião a 6 de Março e até à data nada foi divulgado.

Por fim, um voto de protesto do PSD pela não criação de um percurso pedonal de 3 km entre São Martinho e Santo António, anunciado em 2014, mas que até ao momento ainda não mereceu qualquer realização no terreno. Este seria, frisa a proposta, criar uma rede pedonal ligando outras freguesias entre si. Entretanto passaram-se 1915 dias, seis semanas da mobilidade ocorridas, e a única obra visível foi um cartaz que já desapareceu.

Da bancada da Confiança surgiu uma proposta inusitada que será de garantir melhores condições aos jornalistas a cobrir a sessão (os deputados municipais estão sentados com o devido espaçamento, os jornalistas amontoados à porta do salão nobre), medida prontamente aceite.