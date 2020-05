O Grupo Parlamentar do PSD entregou, na Assembleia Legislativa da Madeira, dois votos de louvor. Um destinado aos ‘cidadãos, empresas e instituições madeirenses que dinamizaram e concretizaram o projecto denominado Hotelaria Madeirense Ajuda a Nossa Ilha’ e o outro à ‘Casa do Povo de Santo António pela aprovação da candidatura à iniciativa ‘Gulbenkian Cuida’, da Fundação Calouste Gulbenkian’.

O PSD recorda que, à semelhança do que aconteceu no resto do mundo, na Madeira os efeitos da pandemia da Covid-19 não se cingiram à área da saúde, afectando também, muitas famílias, que “viram os seus rendimentos afectados pelo encerramento de grande parte da actividade económica”, em particular em sectores vitais como os da hotelaria e da construção civil.

Projectos solidários

Cientes desta realidade, a Casa do Povo de Santo António, bem como um grupo de profissionais da hotelaria e da restauração dinamizou um projecto intitulado ‘Hotelaria Madeirense Ajuda a Nossa Ilha’, que se consubstancia na confecção de refeições para famílias em situações de maior vulnerabilidade, tendo distribuído cerca de 7000 refeições completas, desde entrada, prato principal e sobremesa, com a ajuda de vários voluntários.

Já no que se refere ao voto de louvor à Casa do Povo de Santo António, em causa está a iniciativa ‘Gulbenkian Cuida”, à qual aquela instituição de se candidatou com o projecto ‘Cozinha de Afectos’, que figura entre os 69 vencedores.

Recorde-se que este projecto confecciona diariamente nas suas instalações, com o apoio de voluntários e de membros da instituição, refeições que são distribuídas aos idosos daquela freguesia.

Até o dia 22 de Maio, já tinham sido confeccionadas e entregues ao domicílio mais de 5 mil refeições.