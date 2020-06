PSD diz que reforço das medidas de emprego tem sido “essencial para atenuar o efeito da pandemia”

O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, um conjunto de medidas que têm vindo a ser implementadas pelo Governo Regional, na área do emprego, com vista a atenuar as os efeitos da crise causada pela pandemia covid-19.

Numa iniciativa realizada, junto ao Instituto de Emprego, a deputada Cláudia Gomes salientou que “a Madeira foi a região do país que teve a taxa de desemprego mais baixa, ascendendo a 5,6%”, tendo sublinhado que, infelizmente, a “covid-19 veio trazer graves consequências à nossa economia, que só não foram tão drásticas porque o Governo Regional teve uma acção rápida e eficaz no combate à pandemia”.

A deputada destacou diversas medidas desencadeadas, nomeadamente: “o pagamento integral aos participantes dos programas de emprego, que se encontram em isolamento frofilático e em acompanhamento aos filhos menores, e a criação de um apoio equivalente a 80% do um IAS para esses mesmos participantes que estavam no activo e cujas empresas não conseguiram se manter em actividade”.

Além disso, recorda, “o Governo regional antecipou o pagamento do apoio aos programas de criação de emprego e criou o Programa Pares, com o objectivo de reforçar as equipas na área da saúde e do social, nas entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos”.

Numa outra vertente, “o executivo apoiou igualmente os trabalhadores independentes e os sócios-gerentes das empresas, num valor equivalente ao que já é concedido pela Segurança Social, a ser pago pelo Instituto de Emprego”, frisou.

Cláudia Gomes afirmou que o Grupo Parlamentar do PSD “está ciente de todas as consequências nefastas que a pandemia trouxe aos trabalhadores, às suas famílias e às empresas”, mas reconhece também “o trabalho desenvolvido pelo Governo, seja através da tomada de decisões, seja através da implementação de medidas”.