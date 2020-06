O Grupo Parlamentar do PSD destacou hoje o investimento do Governo Regional na segurança e protecção da população, o qual, no que se refere aos meios humanos e meio aéreo, ultrapassa um milhão de euros.

Numa visita às instalações do Serviço Regional da Protecção Civil, este sábado (6 de Junho), a deputada Rubina Leal salientou que a implementação do Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais “tem-se revelado muito importante para a Região”, tendo, este ano, início a 15 de Junho e prolongando-se até 30 de Novembro. No ano passado terminou a 15 de Outubro.

“De facto este plano, e todo o Serviço de Protecção Civil, tem-se revelado de uma excelência na sua actuação”, afirmou Rubina Leal, sublinhando que essa actuação se faz tanto ao nível da prevenção como também no sentido de impedir que o fogo se propague.

A deputada ressalvou que “é sabido que as alterações climáticas se têm feito sentir, com o tempo a ficar mais quente e com o, consequente, surgimento de um maior número de fogos. Daí que a 21 de Maio o Governo Regional tenha já aprovado o Plano, dotando as corporações de meios e os recursos humanos da formação adequada para operar”.

Para aprofundar esta matéria, o Grupo Parlamentar do PSD requereu uma audição ao director do Serviço Regional de Protecção Civil na Assembleia Legislativa da Madeira.