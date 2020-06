PSD destaca boa gestão das contas do município do Porto santo

O Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Municipal do Porto Santo votou favoravelmente a “Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do Município do Porto Santo, relativos a 2019” e a “Apreciação e votação dos Documentos de prestação de contas consolidadas do Grupo Público Municipal – Município do Porto Santo, relativos ao ano de 2019”, dois dos pontos que foram discutidos e aprovados por maioria na sessão realizada ontem, dia 25 de Junho.

No que concerne ao primeiro ponto, os autarcas social-democratas salientaram que, “em apenas dois anos de mandato, é notório o evoluir, o trabalho e a qualidade demonstrada nos documentos de prestação de contas do Município do Porto Santo”, sendo este um trabalho que teve como consequência “a diminuição da dívida do Município do Porto Santo, a reorganização e conseguinte consolidação do endividamento municipal, correspondendo a uma autarquia que está financeiramente saneada”.

Além disso, referem, “conduziu a uma credibilização do Município do Porto Santo, levada a cabo por este executivo, tendo sido possível o financiamento muito vantajoso junto de entidade bancária para a aquisição do Edifício dos Serviços Públicos, no valor de 1,5 milhões de euros, possibilitando que um problema do passado, a acumulação de prestações mensais e a acção judicial, fossem sanadas”.

Relativamente à Apreciação e votação dos Documentos de prestação de contas consolidadas do Grupo Público Municipal – Município do Porto Santo, relativos ao ano de 2019, o PSD sublinhou que “o prolongamento e a decisão de não efectuar a liquidação da Porto Santo Verde – Geoturismo e Gestão Ambiental, E.E.M (PSV), no mandato anterior, trouxe ao município os malefícios próprios de uma não prestação de contas, a nível económico e financeiro”.

A isto, argumentam, “acresceram-se dificuldades no cumprimento dos compromissos com os credores e a população porto-santense. Isto a nível de credibilidade do município enquanto entidade pública”.

Os social-democratas adiantaram que, “em quatro anos, nada foi feito pelo anterior executivo do PS para concluir um processo já de si longo e prejudicial para a boa saúde financeira do município, reforçando uma vez mais a falta de diálogo e capacidade na resolução dos problemas da Câmara Municipal”.

Por outro lado, destacaram “o empenho do actual executivo em funções na resolução da liquidação da Porto Santo Verde – Geoturismo e Gestão Ambiental, E.E.M (PSV) através de vários contactos com o actual liquidatário”, que foram apesar disso “infrutíferos”.

Nesta reunião foi ainda debatido o relatório de avaliação do Estatuto da Direito de Oposição, com Nuno Freitas, líder do Grupo Municipal, Nuno Freitas, a lançar críticas ao PS e Mais Porto Santo.

Nas intervenções realizadas antes do período da ordem dia, o PSD congratulou-se ainda pela atribuição do subsídio aos residentes da Madeira em deslocações ao Porto Santo ao longo de todo o ano, considerando que esta é “uma medida fundamental para estimular a economia local, muito fustigada por esta crise”.

Numa outra intervenção, o PSD felicitou o Governo Regional e a Câmara Municipal pelas excelentes medidas que levaram ao controlo da pandemia covid-19 na Região.