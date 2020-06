PSD/Caniçal lamenta interdição da praia do Calhau

A Comissão Política do PSD da Freguesia do Caniçal veio a público censura as opções do executivo municipal de Machico, ao promover, em plena época balnear, uma acção de intensa limpeza do ribeiro junto à zona balnear do calhau, que classifica de “completamente descabida e desfasada de oportunidade”.

“Não somos contra a limpeza dos canais de água, mas executar essa acção, em plena época balnear, revelou-se uma desastrosa opção política, dado que colocou em causa a qualidade da água balnear”, afirmam os social-democratas em nota de imprensa.

“O que é facto é que, após a acção de limpeza operada pelo município no ribeiro do calhau, a qualidade da água ficou alterada, levando à interdição por parte das autoridades de saúde e acarretando graves consequências para os vários sectores de actividade, atendendo a que esta praia é uma das que mais procura regista nesta altura, pela população de dentro e fora do concelho”, sustenta o PSD/Caniçal.

Os social-democratas recomendam ainda ao executivo “que olhe mais pela freguesia, de forma construtiva – evitando iludir a opinião pública e alimentar polémicas na comunicação social – e se empenhe em resolver os problemas que existem, em estreita colaboração com as diversas entidades, salvaguardando, dessa forma, a defesa desses mesmos interesses, neste caso em particular na área do Ambiente”.

PSD/Caniçal deixa ainda um desafio à Câmara de Machico de que seja “um exemplo” e “acima de tudo, responsável nas medidas que promove”,