PS lamenta comentários “pouco construtivos” de Albuquerque na nomeação de Mário Pereira

O grupo parlamentar do PS Madeira lamenta os comentários “pouco construtivos” por parte do presidente do Governo Regional, “que tenta assim justificar a confusão que causou no Sistema Regional de Saúde”, com a nomeação de Mário Pereira para director clínico do SESARAM, com os problemas que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta.

“O que o senhor presidente do Governo Regional esqueceu-se de dizer é que vivemos na Madeira e que os madeirenses e porto-santenses não esperam que o mesmo apresente soluções para o Sistema Nacional de Saúde, mas sim, para o Sistema Regional de Saúde. Em vez disso, ou seja, de apresentar soluções para os problemas que afligem a Saúde na Região, como são as listas de espera, as altas problemáticas a falta de cobertura ao nível de cuidados primários, Miguel Albuquerque apresentou mais problemas com a instrumentalização da Saúde”, afirma o líder do grupo parlamentar, Miguel Iglésias.

Diz ainda que Miguel Albuquerque “também se esqueceu de dizer que toda esta ‘novela’ criada em torno da nomeação do director clinico do SESARAM é culpa da coligação PSD/CDS, numa tentativa desesperada de manter esta coligação que, diga-se de passagem, está mais interessada em garantir os cargos e os tachos aos seus do que garantir o bem-estar de toda a população”.

“O PS-Madeira sempre defendeu que o cargo de director clínico é uma enorme responsabilidade pessoal, onde é necessário a validação e concordância dos seus pares para o exercício das funções. Sendo que tal não aconteceu com a nomeação do Dr. Mário Pereira”, refere,

“Assistimos ainda a uma atitude de arrogância do próprio presidente do Governo Regional que, em vez de se resolver as coisas com dialogo, ouvindo os diversos directores de serviço ao fim de chegar um consenso, enxovalhou esses profissionais de Saúde, publicamente, incentivando que os mesmo de demitissem. Tal aconteceu”, acrescenta.

Iglésias pergunta isto “será que a culpa é do PS-Madeira que tem um “problema de falta de espelhos”, segundo palavras do próprio presidente do Governo Regional”, ou o mesmo tem problemas de memória e a humildade para reconhecer os seus erros”.

“Certamente serão questões que ficarão por responder, como ficou por transmitir aos profissionais de saúde um pedido de desculpas público”, concluiu.