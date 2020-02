PS espera que instabilidade na direcção clínica não afecte combate ao coronavírus

O Grupo Parlamentar do PS-M emitiu pela 9h28 de hoje um comunicado sobre as mexidas na Sáude da Região que repete as ideias colocadas ontem no Facebook por Miguel Iglésias, dado que é assinado pelo líder parlamentar. Contudo, acrescenta uma preocupação: “Esperamos igualmente que toda esta instabilidade na Direção Clínica não tenha consequências no serviço prestado pelo SESARAM, em particular numa fase em que teremos de lidar com o desafio de possíveis contágios do COVID-19”.

Para além de lamentar toda a situação gerada em torno da Direção Clínica do SESARAM, “reveladora da incompetência política e falta da estratégia do Governo Regional, verificando-se a total instrumentalização e partidarização da Saúde, sector fundamental para todas e todos os madeirenses”, Miguel Iglésias entende que a saída de Mário Pereira tem de ser consequente, e o Secretário Regional da Saúde tem de tirar consequências, pois “é o principal derrotado com toda esta situação, e não tem condições de continuar à frente da tutela”.

O PS também não poupa o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. “Tem a total responsabilidade por toda esta situação. Achincalhou a classe médica, incitou às demissões dos dirigentes e revelou não estar minimamente preocupado com as consequências dos seus atos”, escreve Iglésias, dando conta que a notícia de hoje DIÁRIO - Mário Pereira abandona o cargo de diretor clínico, mas em contrapartida assume a presidência da Comissão de Acompanhamento do Novo Hospital - é “uma artimanha que visa satisfazer os egos da coligação PSD e CDS e que prova que a este governo não interessa resolver problemas, mas sim encontrar lugares para todos os seus homens de mão”.