Promenade do Caniço é a única fechada ao público e assim vai continuar

A promenade dos Reis Magos, o espaço público com melhores condições para a população do Caniço fazer o chamado ‘passeio higiénico’ e algum exercício físico, está interdita ao público há exactamente uma semana e o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz afirmou, esta tarde, ao DIÁRIO, que não tem qualquer prazo previsto para a reabertura. Em toda a Madeira é o único passeio marítimo totalmente vedado à população.

Desde há uma semana que há barreiras metálicas da autarquia santacruzense a vedar os cinco acessos possíveis à referida promenade. A decisão municipal foi tomada depois de terem sido detectadas algumas pessoas a banhar-se no mar em pleno estado de emergência. Acontece que a Câmara não só interditou os acessos às praias como também todo o passeio marítimo contíguo. “Isto foi confundir o Caminho da Beira com a beira do caminho”, gracejou, esta manhã, um advogado que a reportagem do DIÁRIO encontrou a fazer corrida em plena estrada e que criticou o encerramento da promenade.

O presidente da Câmara, Filipe Sousa, entende que não houve qualquer excesso de zelo da parte da autarquia e que o objectivo foi mesmo encerrar tanto os acessos à praia como a zona utilizada para passeios pela população. “É assim até haver outra determinação”, disse o autarca, que garantiu que também a promenade de Santa Cruz estava encerrada, algo que não corresponde à realidade. Na verdade, pelo menos até esta manhã, era possível circular na frente mar da capital do concelho e nem as entradas para o calhau tinham qualquer barreira ou aviso de acesso interdito. Apenas os pontões marítimos, espaço balnear e a zona frontal do Hotel Vila Galé (que acolhe doentes com Covid-19 e passageiros que chegam à Madeira) estão delimitados com fitas.

Entretanto, junto às barreiras metálicas da Câmara de Santa Cruz que travam o acesso à promenade dos Reis Magos foi afixado o edital que o capitão do porto do Funchal publicou a 16 de Março a avisar que “são interditas todas as actividades de desporto e lazer nas praias”. Esta tarde, o capitão-de-mar-e-guerra José Guerreiro Cardoso esclareceu que aquela disposição não proíbe a circulação nas promenades embora não seja permitida a aglomeração de pessoas, tal como noutros locais públicos.