Os professores da Madeira vão receber o ordenado por inteiro durante todo o tempo em que as escolas estiverem encerradas, uma das medidas que integram o Plano de Contingência de Combate ao novo Coronavírus, confirmou ao DIÁRIO a secretaria regional de Educação.

Depois das notícias avançadas nos últimos dias pelo Governo da República e pelo Governo Regional, que ordenaram o encerramento das escolas do país para conter o vírus que provoca a Covid-19, os professores da Região ficaram sem saber como se vai processar a sua remuneração durante este período, mas a secretaria regional esclarece agora ao DIÁRIO, que o ordenado total dos docentes está garantido.

Ontem, o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, anunciou que os professores da Região não devem trabalhar nos estabelecimentos de ensino, ao contrário do que foi determinado em Lisboa.

Estando dispensados de comparecer nas escolas, perguntámos também à secretaria da Educação se os docentes se podem ausentar da Região durante as duas próximas semanas. A secretaria tutelada por Jorge Carvalho remeteu a resposta para as recomendações anunciadas ontem por Miguel Albuquerque: evitar qualquer deslocação até 31 de Março, a menos que seja imprescindível (como questões de saúde). Por outro lado, quem entra na Região é submetido ao controlo de temperatura e obrigado a entregar o questionário elaborado pelas Autoridades Regionais de Saúde, devidamente preenchido, no momento de chegada da aeronave à Região.

Pode ser determinado isolamento profilático, com vigilância activa, durante 14 dias, após o desembarque na Região. O incumprimento desta imposição é considerado crime de desobediência, determinou ainda o Governo Regional.