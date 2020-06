PRODERAM concede apoios para diminuir danos do pombo torcaz na agricultura

Começa hoje um novo período de candidaturas aos apoios do PRODERAM 2020 para a instalação de sistemas de protecção de culturas contra espécies protegidas, nomeadamente o Pombo Torcaz (Columba trocaz), de modo a prevenir e minimizar a acção danosa das mesmas sobre as culturas e seus efeitos no rendimento dos agricultores.

Os apoios do PRODERAM 2020 para a Acção 4.4.2 - Sistemas de protecção de culturas contra espécies protegidas vem ao encontro de uma das preocupações dos agricultores, em especial do Norte da Ilha, que têm sentido prejuízos causados por esta espécie endémica.

Segundo nota da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, são elegíveis as despesas com aquisição e instalação de cobertura (rede), aquisição e instalação de fita holográfica reflectora e aquisição e instalação de espanta-pássaros a gás com tripé, regulador e temporizador.

Os agricultores interessados podem candidatar-se a este apoio, devendo para o efeito apresentar a sua candidatura junto da Autoridade de Gestão do PROPEDRAM 2020, na Rua do Aljube, n.º 49, no Funchal, até às 16h30 do dia 31 de Julho.